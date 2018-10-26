الغذاء والدواء: بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية تقفز إلى 1000% خلال عام

المواطن - الرياض

قفز عدد بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية التي استقبلتها الهيئة العامة للغذاء والدواء من 114 بلاغًا عام 2017 إلى 1280 بلاغًا منذ بداية عام 2018 وحتى الآن، وهو ما حقق مبادرة الهيئة التي استهدفت رفع عدد البلاغات المستقبلة بنسبة 1000% خلال عام واحد.

ويعود تحقيق هذه النسبة إلى زيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية؛ ما يسهم في تطوير أنشطة تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة.

ويُقصد بمشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات والمستلزمات الطبية أي خلل في أدائها أو خصائصها أو في البطاقة التعريفية أو تعليمات الاستخدام؛ ما أثّر أو قد يؤثر على سلامة أو صحة المريض أو المستخدم أو أي شخص آخر في محيط الجهاز أو المنتج الطبي.

ويمكن الإبلاغ عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر مركز الاتصال الموّحد على الرقم (19999)، أو عبر المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.

على الرابط: هنا، أو عبر الرابط المباشر للإبلاغ: هنا