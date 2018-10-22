الغذاء والدواء تكشف حقیقة صبغات الزیتون الأسود المسرطنة

المواطن - الرياض

كشفت الھیئة العامة للغذاء والدواء حقیقة الإشاعة المتداولة بأن الزيتون الأسود يكتسب لونه من صبغات تسبب السرطان.

وأوضحت الھیئة، عبر حسابها الرسمي، أن ثمار الزيتون تمر بمراحل نضج يختلف فیھا لونھا من الأخضر إلى الخمري أو البني، ثم الأسود عند النضج الكامل أو قبله بقلیل.

وأضافت أنه في حال قطف الزيتون قبل نضجه، تجري معالجته بطرق تصنیعیة مختلفة تسرّع عملیة النضج والأكسدة، فیتحول لون الزيتون إلى الأسود، دون أن يؤثر ذلك على سلامته.