الفالح: المملكة قادرة على امتصاص صدمات نقص إمداد النفط

الفالح: المملكة قادرة على امتصاص صدمات نقص إمداد النفط

2018/10/15
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وأضاف الفالح “نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط”.

وأوضح الفالح أن أسواق النفط متوازنة، ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019، مشيراً إلى أنه قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات.

وأكد وزير الطاقة أن المملكة، ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكاً مركزياً للطاقة، وأن المملكة ستمتص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل.

ولفت الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية.


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