الفالح: المملكة مستمرة في تطوير مشاريعها الاستثمارية

المواطن - تصوير: أثير الحربي

أكد وزير الطاقة المهندس المهندس خالد الفالح أن المملكة تواكب التحول في مجال الطاقة، والمملكة مستمرة في تطوير مشاريعها الاستثمارية.

وأضاف الفالح، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن “الطاقة كان فيها استثمار مفرط بداية هذا العقد وهذا سبب إنشاء أوبك”.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم انطلاق، فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.