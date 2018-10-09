الفواز يزور معسكر الأخضر ويُحفز نجومه

المواطن - محمد سمعه

زار قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكر المنتخب السعودي الأول والمُقام حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.

وحرص الفواز رفقة نائبه لؤي السبيعي على الوقوف على آخر استعدادات المنتخب السعودي وتأكد جاهزيته من كافة الجوانب الإدارية والفنية.

ونقل رئيس اتحاد القدم، تحيات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة للاعبي الأخضر مع تمنياته لهم بالتوفيق خلال المشاركة في البطولة الرباعية.

وطالب قصي الفواز لاعبي المنتخب السعودي ببذل مزيدٍ من الجهد للظهور في التدريبات بشكل جيد، وللاستعداد بشكل قوي كذلك لمباراتي البرازيل والعراق في البطولة الرباعية.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبلة، بينما يواجه نظيره العراقي يوم الاثنين المقبل في البطولة الرباعية.