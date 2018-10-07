الفيصل يشهد توقيع اتفاقية بين موهبة وتعليم جدة

المواطن- واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ، لرعاية الطلبة الموهوبين ضمن برنامج “الشراكة مع المدارس”.

ووقع مذكرة التعاون عن “موهبة” مدير عام إدارة الشراكة مع المدارس أحمد بن عبدالله أبا الخيل ، فيما وقعها عن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مديرها العام عبدالله بن أحمد الثقفي.

ووفق الاتفاقية فإن موهبة تعمل على تطبيق برنامج الشراكة مع مدارس الفيصلية للموهوبين في جدة ، ومدارس موهوبات جدة ، وتقدم معايير ومحتوى متقدم لمناهج موهبة الإثرائية ، إلى جانب تزويد معلمي الموهوبين بأدلة المعلم الخاصة بهذه المناهج والأدلة الإرشادية ، ما تسهم في التطوير المهني للمعلمين والمدراء.

ويعد برنامج “الشراكة مع المدارس” أحد برامج “موهبة” الرئيسة ، بلغ عدد طلابه خلال العام الدراسي الحالي من الصف الأول المتوسط إلى الصف الثالث الثانوي 2250 طالباً وطالبة ، موزعين على 77 مدرسة من مدارس الشراكة في 8 مناطق ، كما وصل عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقته عام 2012م وحتى عام 2017 م , 1389 طالباً وطالبة , فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “موهبة ستم” الذي يستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 1870 طالباً وطالبة ، يتلقون تعليمهم في 14 مركزاً للتعلم.

ووصل عدد كتب مقررات برنامج الشراكة مع المدارس إلى 141 كتاباً في الرياضيات والعلوم وتقنية المعلومات واللغة الإنجليزية , فيما بلغ عدد كتب مقررات “موهبة ستم” 14 كتاباً في الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والهندسة.

من جانبه , قدّم الأمين العام لمؤسسة “موهبة”، الدكتور سعود المتحمي ، الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل على رعايته الكريمة لحفل توقيع الاتفاقية ، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها “موهبة اتفاقية مع إدارة تعليم على مستوى المملكة ، لتنفيذ برامج الشراكة مع مدارس الموهوبين ، بدعم ورعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن باكورة هذه الشراكة وهذا التميز والانفراد بدأ من منطقة مكة المكرمة ومنها إلى بقية مناطق المملكة – بإذن الله تعالى – , تقديراً لجهود سموه في دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.