القبض على مطربة سودانية ارتدت الفيزون على المسرح

المواطن - متابعة

أكدت مصادر إعلامية أن شرطة النظام العام في السودان ألقت القبض أمس على الفنانة منى مجدي سليم بتهمة الظهور بملابس فاضحة خلال حفلة فنية في السودان.

وبحسب مقطع فيديو متداول ظهرت منى مجدي سليم على المسرح وهي ترتدي بلوزة قصيرة فوق بنطال ضيق للغاية “فيزون” ما تسبب في الإحراج لبعض العائلات التي حضرت الحفل.

وبحسب موقع الراكوبة السوداني فقد ظهرت الفنانة منى مجدي بملابس فاضحة تظهر بعضًا من مفاتنها.

لكن على الجانب الآخر رأى بعض السودانيين أن الفنانة كانت ترتدي ملابس عادية وأنها لم تكن فاضحة كما يروج البعض.

والمعروف أن منى مجدي، هي فنانة سودانية شابة من مدينة ود مدني ولكن تربيتها كانت بين القاهرة ومدني، حيث سافرت مع أسرتها إلى القاهرة بعد السنة الخامسة في التعليم الأساسي وواصلت دراستها بالقاهرة حتى المرحلة الثانوية، ثم عادت إلى الخرطوم للدراسة بكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان.

تعشق منى مجدي الغناء بجنون ولأجله دخلت كلية الموسيقى والدراما وأصبحت تغني ضمن كورال الكلية وشاركت في إحياء عدد من المناسبات مع الكورال إلى أن سنحت لها فرصة الغناء ضمن برنامج أغاني وأغاني وهناك كانت بدايتها الحقيقية مع الجمهور السوداني.