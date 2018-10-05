القحطاني عن حوار ولي العهد: أجبر مرتزقة جزيرة شرق سلوى للعودة لجحورهم

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن لقاء ولي العهد مع وكالة بلومبيرغ أجبر المرتزقة في جزيرة شرق سلوى (قطر) للعودة لجحورهم.

وأوضح القحطاني أن جحور مرتزقة جزيرة شرق سلوى تحميها القواعد الأجنبية التي ضاعت عليها ميزانياتهم وخيرات الدويلة التي تستضيفهم، مشددًا على أن حوار ولي العهد أيضًا أجبر النظام الإيراني الإرهابي على العودة للعزلة التي حاول الهروب منها.

ووصف القحطاني الحوار بقوله: حين يزأر الأسد تهرب الكلاب.

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حواره عن أن الطرح العام لشركة أرامكو سيكون بحلول بداية عام 2021م.

وأضاف ولي العهد، في حوار مع وكالة بلومبيرغ، أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.

وفي سياق متصل، قال ولي العهد: إن المملكة تربطها علاقة عمل مميزة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددًا على أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانًا.