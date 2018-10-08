القوات البرية تشارك في تمرين تبوك4 بمصر

المواطن - واس

اكتمل وصول القوات البرية الملكية السعودية إلى جمهورية مصر الشقيقة للمشاركة في التمرين البري المشترك (تبوك4) مع القوات المسلحة المصرية.

وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى جمهورية مصر الشقيقة العميد الركن عبد الله بن يوسف الجاسر ومن الجانب المصري مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية عميد أركان حرب محب حبشي خليل، وعدد من ضباط الجانبين.

وبيّن العميد الجاسر أن تحقيق الأهداف المرسومة التي من أهمها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق ارحب تدعمها الإرادة الواضحة لدى القيادتين مما يضمن الوصول الى قدرة عالية من التنسيق والقيادة والسيطرة على اعمال قتال التمارين المشتركه وتوحيد مفهوم مشترك للعمل المستقبلي بين البلدين وذلك لمجابهة التحديات الحالية.

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة تحظى بكل دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله – وتحظى بحرصهم على توفير أفضل المنظومات والقدرات لقواتنا المسلحة وذلك لرفع الكفاءة والجاهزية لتحقيق ما تتطلع اليه قيادتنا الرشيدة.

من جانبه أوضح قائد التمرين العميد الركن محمد بن غالب الأيداء أن الجميع جاهز لبدء تنفيذ المناورات مع الأشقاء في الجيش المصري وسيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات البرية والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏، حيث يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين على مختلف الأصعدة. ويهدف التمرين الى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين في ضل التحديات الحالية بالمنطقة.

انطلق تمرين (تبوك4) اليوم الاثنين في قاعدة سفاجا البحرية بحضور رئيس اركان المنطقة الجنوبية اللواء اركان حرب/ اشرف محمد حموده حيث تم ايجاز شامل للاسلحة المستخدمة وشرح الفرضيات وتعزيز أعمال قتال القوات المشتركة في العمليات الهجينة (الحرب النظامية والغير نظامية)، التي ستطبق في ميدان التمرين مع الجانب المصري الشقيق.