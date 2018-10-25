القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لملك الأردن في ضحايا السيول

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يكتب عودة المفقودين سالمين ، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وعودة المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب ” .