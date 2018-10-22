القيادة تعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي

المواطن - واس

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي (رحمه الله).

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.

وقد عبر صلاح خاشقجي عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على مواساته لهم في الفقيد.

كما أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًّا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي (رحمه الله).

وأعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد.