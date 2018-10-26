القيادة تهنئ سهلى ورق زودي بتنصيبها رئيسة لإثيوبيا

القيادة تهنئ سهلى ورق زودي بتنصيبها رئيسة لإثيوبيا

2018/10/26
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ولشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.


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