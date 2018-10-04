الكويت تحيل مغردين أساؤوا للمملكة إلى النيابة

المواطن - الرياض

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، عددًا من المغردين إلى النيابة العامة، بعد رصدها إساءتهم للمملكة في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تلقيها تقارير موثقة في هذا الشأن من الجهات الأمنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعمل على استدعاء وضبط الأسماء المطلوبة من النيابة، مؤكدة رصدها تغريدات تسيء للعلاقات الكويتية- السعودية.

وأشارت المصادر، وفقًا لصحيفة الرأي الكويتية، إلى أن التحرك جاء من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة فقط، ولا يقع ضمن مسؤولياتها الحسابات الشخصية.