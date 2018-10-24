المخاوف الاقتصادية تقود أسعار الذهب للارتفاع

المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بدعم من الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي جراء المخاوف المتعلقة بأرباح الشركات الأمريكية والوضع المالي للحكومة الإيطالية.

وكان السعر الفوري للذهب ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة ليصل الي 1230.96 دولار الأونصة، في حين انخفضت العقود الأمريكية الاجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1233.90 دولار للأوقية.