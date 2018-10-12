المركزي السوداني يضخ سيولة بالصرافات لمواجهة نقص السيولة

المركزي السوداني يضخ سيولة بالصرافات لمواجهة نقص السيولة

2018/10/12
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سلّم بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، المصارف التجارية العاملة في البلاد احتياجاتها من السيولة النقدية، بهدف تغذية الصرافات الآلية، لمواجهة أزمة السيولة، التي ضربت المصارف السودانية لنحو ستة أشهر.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعمليات المصرفية يحيى عثمان علي نصر: إن البنك المركزي سلم المصارف كامل احتياجها لتغذية الصرافات الآلية.

ولفت نصر إلى أنه تم إرسال الأوراق النقدية إلى فروع بنك السودان المركزي بالولايات، استجابة لطلبات المصارف بالولايات.

وأكد نصر الاستمرار في تغذية الصرافات الآلية طوال الفترة القادمة، ومراقبة أدائها، عبر نظام التحكم الإلكتروني طوال اليوم.


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