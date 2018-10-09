المستشار القحطاني يفضح خلايا عزمي وثنائي الشر ومرتزقة الإعلام

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، أن خلايا عزمي تحاول تحريف كلامه عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه الذي يغرد على تويتر باسم (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله.

وشدد القحطاني على أن الحقائق واضحة وثابتة ولا يمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها.

وتمنى القحطاني أن يرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا.

وأضاف المستشار في الديوان الملكي أن مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع كما قال سابقًا يجب وضعهم في القائمة السوداء، وألا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد 20 سنة.

وقال: إن هؤلاء فكرتهم أن تغيير الولاءات وحب الخشوم يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي.