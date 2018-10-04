المقيرن يُرحب ببيليتش

المواطن - محمد سمعه

اجتمع نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، بمدرب الفريق الجديد الكرواتي سلافين بيليتش في مدينة الأحساء وذلك بعد وصوله إلى المملكة.

ورحب المقيرن بقدوم المدرب بيليتش حيث حضر اللقاء، سعد الشهري المشرف على الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين سلافين بيليتش لتدريب الاتحاد مؤخرًا، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بسبب سوء النتائج.

ويملك بيليتش سيرة ذاتية حيث سبق له تدريب نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي وفريق بيشكتاش التركي ومنتخب كرواتيا.

تولى المدرب الوطني بندر باصريح مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم مؤقتًا بعد رحيل رامون دياز.

يخوض نادي الاتحاد اليوم مباراة قوية أمام نادي الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.