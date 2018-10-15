الملك سلمان يرأس اجتماع دارة الملك عبدالعزيز ويتسلم جائزة الشارقة الدولية للتراث

المواطن - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

وقد أصدر المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بأعمال دارة الملك عبد العزيز وأنشطتها ومنها إقرار تطوير جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بعد انتهاء دورتها السابعة وذلك لمواكبة الأهداف التي أنشئت الجائزة لتحقيقها واستثمار ما حققته من نجاح وتأثير في العمل التاريخي الوطني.

كما أقر المجلس الخطوات المستقبلية الخاصة بإنشاء المركز الوطني للعرضة السعودية في الدارة، وتنشيطا لموقع مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع ولأهميته الوطنية أقر المجلس تشكيل لجنة من عدد من الجهات لتنفيذ برامج وفعاليات على مدى العام.

وأقر المجلس عددا من البرامج والمبادرات التي تقوم بها الدارة لخدمة التاريخ الوطني.

كما صادق المجلس خلال اجتماعه على الحساب الختامي للعام المالي 1438 / 1439 هـ.

وعقب الاجتماع تسلم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جائزة الشارقة الدولية للتراث في حقل أفضل الممارسات لصون التراث الثقافي التي حصلت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من معهد الشارقة للتراث بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.