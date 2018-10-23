الملك يستعرض العلاقات الوثيقة ومستجدات الأحداث مع رئيس وزراء باكستان

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومعالي وزير المالية أسد عمر، ومعالي وزير المعلومات والإعلام فؤاد أحمد، ومعالي مستشار رئيس الوزراء للتجارة عبد الرزاق داوود، ووكيلة وزارة الخارجية تهمينة جنجوعة، وسفير باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.