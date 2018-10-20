الملك يعفي نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني

الملك يعفي نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني

2018/10/20
الساعة 1:11 صباحًا
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المواطن - واس

صدر اليوم أمران ملكيان يقضيان بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني .

وفيما يلي نصهما :

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 34

التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 191 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438 هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

===================

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 36

التاريخ: 10 / 2 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 36 ) بتاريخ 29 / 2 / 1437 هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


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