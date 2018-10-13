المملكة تدين وتستنكر تفجير تجمع انتخابي في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر تفجير تجمع انتخابي في أفغانستان

2018/10/13
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1805
0
طباعة
المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًّا في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :