المملكة تدين وتستنكر تفجير تجمع انتخابي في أفغانستان

المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًّا في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.