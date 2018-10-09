المملكة تدين وتستنكر هجومًا انتحاريًّا استهدف تجمعًا انتخابيًّا جنوب أفغانستان

المواطن - واس

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا انتخابيًّا في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وما نتج عنه من مقتل عدد من الأشخاص بينهم مرشح انتخابي، إضافة إلى إصابة العديدين.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.