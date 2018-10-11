المنتخب البرازيلي يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قبل قليل، إلى العاصمة الرياض، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وجاء على رأس قائمة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في الرياض، النجم العالمي نيمار دا سيلفا، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي فيرمينو، وكوتينيو نجم برشلونة.

وستنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويفتتح المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم مواجهاته في سوبر كلاسيكو بلقاء السعودية، غدًا الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، ثم يواجه الأرجنتين، يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”.