المنتخب البرازيلي يُدشن أول تدريباته في الرياض
استعدادًا لمباراة السعودية

المنتخب البرازيلي يُدشن أول تدريباته في الرياض

2018/10/11
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في ملعب جامعة الملك سعود، استعدادًا لمباراة السعودية، غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وخطف نجوم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم؛ نيمار دا سيلفا، كوتينيو وكاسيميرو، أنظار الجماهير ووسائل الإعلام في تدريبات اليوم.

وكان المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قد وصل إلى العاصمة الرياض، في وقت مبكر من صباح الخميس، استعدادًا للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت منافساتها، اليوم، بمباراة العراق والأرجنتين.

ويواجه المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره السعودي، يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، وسيلعب مع الأرجنتين، يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أكتوبر، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.


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