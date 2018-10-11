المنتخب البرازيلي يُدشن أول تدريباته في الرياض

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في ملعب جامعة الملك سعود، استعدادًا لمباراة السعودية، غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وخطف نجوم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم؛ نيمار دا سيلفا، كوتينيو وكاسيميرو، أنظار الجماهير ووسائل الإعلام في تدريبات اليوم.

وكان المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قد وصل إلى العاصمة الرياض، في وقت مبكر من صباح الخميس، استعدادًا للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت منافساتها، اليوم، بمباراة العراق والأرجنتين.

ويواجه المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره السعودي، يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، وسيلعب مع الأرجنتين، يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أكتوبر، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

📹| فرقة السامبا تدشن استعداداتها بأول تدريب على ملعب جامعة الملك سعود استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني غدًا..#نجوم_العالم_في_السعودية #SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/gcWjr0IEUy — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 11, 2018