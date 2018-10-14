المنتخب العراقي يختتم استعداداته لمواجهة السعودية

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تحضيراته لمباراة الغد أمام السعودية ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران المنتخب العراقي الأول، اليوم الأحد، والذي شهد تدريبات تكتيكية استعدادًا لمواجهة الأخضر.

ويأمل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بقيادة السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، لمنح اللاعبين دفعة معنوية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل.

وتعرض المنتخب العراقي الأول لكرة القدم لهزيمة برباعية أمام الأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، فيما خسرت السعودية بهدفين دون رد أمام البرازيل.