“المواطن” تحاور مشاعل مكي أول مرشدة تحصل على رخصة سياحة

المواطن - ولاء المطرفي

تعتبر محافظة العلا من أشهر المواقع التاريخية والأثرية على مستوى العالم بجمال مناظرها الخلابة للصحراء والتشكيلات الصخرية التي تتميز بها.

ومنذ طفولتها نشأت مشاعل مكي بين عائلة محبة للتراث والطبيعة والسياحة بكل شغف نما حبها للسياحة حين كانت تزور بيت عمتها التي يملأ جدران بيتها مقتنيات أثرية في متحف صغير لزوج عمتها الأستاذ عمر علي علوان، رحمه الله، المرشد السياحي الأول في العلا حيث يوجد فيه الكثير من المؤلفات والكتب عن تاريخ العلا وتراثه.

* كيف بدأ شغفك واهتمامك للسياحة؟

منذ طفولتي وأنأ مفتونة بجمال العلا وطبيعتها الخلابة وأيضاً بتراثها الأصيل من تنوع جبالها وتشكيلاتها والمواقع الأثرية التي تبهرني في كل مرة أزورها وأرغب بمعرفة الكثير عنها، عشت بين مكتبه والدي التي أعشق أن ابحث بين كتبها عن تاريخ العلا وتراثها وبين زوج عمتي الأستاذ عمر علي علوان، رحمه الله، المرشد السياحي الأول في العلا لطالما زرت بيت عمتي رحمها الله وأستكشف جديد مقتنياته الأثرية في متحفه المتواضع وتصفح مؤلفاته المميزة عن العلا وتراثه وتاريخها.

* وما هو شعورك كأول مرشدة سياحية بعد حصولك على رخصة السياحة؟

لا يمكن أن أجد صفة أو عبارة تحدد مدى سعادتي وفرحتي بحصولي على رخصة الإرشاد السياحي، وهذا دليل بأنه مهما تأخر حلمك بإذن الله بالإصرار والعزيمة سيتحقق.

* ما هي الأنشطة التي ستقدمينها للسياح الذين يأتون زيارة للعلا سواء من داخل المملكة أم خارجها؟

جولات إرشادية في العلا والأماكن التراثية ورحلات هايكنج للسيدات واستكشاف طبيعتها الخلابة وزيارات للمتاحف.

* ما مهمتك كـ مرشدة سياحية مستقبلاً وما هي تطلعاتك للسياحة في المملكة؟

المرشد السياحي هو سفير وطنه، ومهمته هي نقل الصورة الإيجابية للسواح والزائرين، ويجب عليه أن يتعلم ويتثقف أكثر عن تراث وتاريخ المنطقة المتواجد فيها.

وجود المرشدة السياحية يدعم بشكل كبير السياحة النسائية، وخصوصاً أن هناك نسبة كبيرة من السيدات يرغبن بزيارة العلا والمواقع الأثرية الموجودة بها، لكن البعض منهن يتحفظن أو يتحرجن من وجود المرشد السياحي لذلك يفضلن المرشدة السياحية.

* ما هي توقعاتك لرؤية الهيئة في تحفيز السياحة؟

في المستقبل سوف نرى الكثير من التغيرات والتطورات في العلا وستكون الوجهة الأولى عالمياً.

* وما هي مطالبك من الهيئة العامة للسياحة والتراث؟

نتطلع أن توفر مراكز أو معاهد تقدم برامج تدريبية للمرشدين والمرشدات السياحيين لتعلم التعامل مع السياح ومهارات الإلقاء والثقة بالنفس وتعليم اللغات المختلفة.

* من أين لكِ هذه الخبرة في السياحة؟

حبي لمدينتي وتراثها وشغفي للاطلاع والقراءة بتاريخها، وأيضاً مشاركتي في المهرجانات السياحية التي تقام في العلا ومشاهدة المرشدين السياحيين في العلا.

* هل هناك داعم لك من الأسرة؟

عائلتي وعلى رأسهم والدي ووالدتي حفظهما الله.

* هل واجهتك صعوبات في حركة السياحة قبل حصولك على الرخصة؟

بالطبع حيث كنت أطالب بالحصول على الترخيص منذ ١٠ سنوات وكان وقتها الإرشاد يقتصر على الرجال، ومن هنا أشكر حكومتنا الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير سلطان بن سلمان لاهتمامهم الكبير في العلا والمواقع التراثية ولإتاحة الفرصة للسيدات بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ولدينا أمل كبير بأن تكون العلا في رؤية ٢٠٣٠ مدينة ومزاراً سياحياً عالمياً.