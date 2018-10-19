“المواطن” ترصد قوس قزح زيًن سماء طريق المسيجيد_القاحة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

شهد طريق “المسيجيد القاحة” في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة أجواءً ماطرة مسائي الخميس والجمعة، وتساقطت الأمطار على القرى المجاورة، مثل يدعة والشفية والملف.

وتمكنت عدسة ” المواطن” من توثيق ظاهرة “قوس قزج” التي نتجت عن تساقط الأمطار وصنعت منظرًا رائعًا وأجواءً ممتعة.

وخرج المواطنون على طريق “المسيجيد – القاحة” التابع لمحافظة بدر للاستمتاع بالأجواء الجميلة وألوان الطيف.