الناصر: المملكة ملتزمة بالاكتتاب العام لأرامكو.. والتفاصيل ستعلن لاحقاً

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو أن أي أزمة اقتصادية قد لا تتأثر بها أرامكو كون إنتاجها وإمكانياتها معروفة.

وأضاف، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن كل النجاحات التي حققناها كانت بفضل التقنية التي لدينا وليس فقط بسبب حجم مواردنا النفطية.

وأشار الناصر إلى أن المملكة ملتزمة بالاكتتاب العام مثلما صرح ولي العهد ولكن التفاصيل ستعلن لاحقاً حسب ظروف السوق.