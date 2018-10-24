النصر يحتفل بالذكرى 63 على تأسيسه

المواطن - طارق سعد

بارك النصراويون عبر وسم #النصر_٦٣_عام ذكرى تأسيس ناديهم التي توافق اليوم ، حيث غرد عبر تيويتر حساب النصر الرسمي وعدد من أساطيره ونجومه وأعضاء شرفه مجددين عشقهم وولاءهم لهذا النادي الكبير .

واحتفل النصراويون بإنجازات ناديهم الخالدة عبر الوسم، الذي طغت فيه ذكريات ومقاطع مشاركة النصر في مونديال الأندية 2000 كأول سفير للقارة، وهو الإنجاز الذي يتغنى به النصراويون كثيراً ولأجله جاءت تسمية “العالمي” .

وتصادف الذكرى الحالية السنة الأولى من رئاسة سعود آل سويلم لمجلس إدارة النصر ،الذي يتصدر الفريق الأول لكرة القدم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فريق كرة السلة أحرز في أول الموسم لقب كأس السوبر .