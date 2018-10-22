النفط يتجاوز 80 دولارًا للبرميل رغم تطمينات المملكة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل يوم الاثنين نتيجة مخاوف من تقليص إنتاج النفط السعودي.

وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أكد أن المملكة لا تعتزم استخدام النفط كسلاح سياسي، موضحًا أن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط.

وأشار الفالح إلى أن المملكة رفعت بالفعل الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل يوميًا منذ فصل الربيع ليصل إلى 10.7 مليون برميل مع نوايا مواصلة زيادة الإنتاج، لكن الطاقة الاحتياطية العالمية انخفضت إلى حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم، أي أقل من 2 % من الطلب العالمي.

وأوضح الفالح أن المملكة ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا مضيفًا أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.