النفيعي يجتمع بنجوم الأهلي .. واللاعبون يعدون بإسعاد عشاقهم

المواطن - محمد سمعة

اجتمع ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بحضور عبدالله بترجي نائب رئيس النادي.

وطالب النفيعي لاعبي الأهلي بالتركيز فيما هو مقبل والعمل على تحقيق النتائج الإيجابية، بينما وعد لاعبو الأهلي خلال الاجتماع ببذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة من أجل جمهور الأهلي.

وكان الراقي تعرض لخسارة قاسية من فريق الاتفاق بسداسية مقابل هدفين في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الأهلي بعد خسارته من الاتفاق للمركز الثالث في جدول الترتيب خلف المتصدر نادي النصر، ونادي الهلال صاحب المركز الثاني.

سيواجه الأهلي في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الفتح يوم الخميس المقبل.