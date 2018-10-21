النفيعي يُطالب غويدي باستعادة التوازن سريعًا

المواطن - مروة نبيل

اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني بابلو غويدي، اليوم الأحد، لمناقشة كافة السلبيات التي صاحبت المباراة الأخيرة أمام الاتفاق.

وجدد النفيعي ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهازين الفني والإداري، عقب اجتماعه مع غويدي اليوم، في حضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني.

وأكد النفيعي بأن ما حدث في مباراة الأمس لا يرضي أبدًا إدارة النادي وجماهيره العريضة، ولا يرقى لتاريخ النادي الأهلي ومكانته، مُطالبًا بضرورة تجاوز كافة تبعات تلك الخسارة واستعادة التوازن سريعًا، لإرضاء عشاق الراقي وإظهار الصورة الحقيقية للفريق.

وطالب رئيس النادي الأهلي بالعودة مُجددًا إلى طريق الانتصارات، وتقديم المستويات المتميزة بداية من مواجهة الفتح، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة بسداسية مقابل هدفين أمام الاتفاق، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.