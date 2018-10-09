النقد الدولي يتوقع نموًا مستمرًا لاقتصاد المملكة

المواطن - واس

أكد صندوق النقد الدولي، استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2018 و 2019م بعد انكماشه بنسبة 9ر0 في المئة عام 2017م.

وقال الصندوق في آخر عدد من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إن التنبؤات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بمعدل 2ر2 في المئة عام 2018م، و4ر2 في المئة عام 2019م، بزيادة قدرها 5ر0 في المئة عن التوقعات السابقة.

وأوضح التقرير، أن هذا النمو هو نتيجة تطوير المملكة للسوق المالي خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.

وكانت أسعار الطاقة قد ارتفعت منذ تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في شهر أبريل 2018 وكان مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، لكن التقرير بين أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية وروسيا خلال تلك الفترة أدى إلى إعادة توازن سوق النفط.

ويتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” نمو الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2ر2 في المئة لعام 2018، و 5ر2 في المئة في عام 2019م.