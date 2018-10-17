النيابة العامة تحذر من هذا الأمر.. مخالفة توجب المساءلة

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن إتلاف النباتات، أو حصدها، أو قطعها، أو تشويهها، أو استئصالها، أو الاحتطاب، تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن إتلاف النباتات، أو حصدها، أو قطعها، أو تشويهها، أو استئصالها، أو الاحتطاب، أو الرعي بخلاف القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من نشر المحادثات الخاصة أو أسرار الحياة العائلية للآخرين بغير رضاهم عبر مواقع التواصل مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.

وقالت النيابة العامة: إن نشر أو إرسال محادثات جرت في مكان خاص، أو أسرار الحياة الخاصة أو العائلية، أو التقاط أو نشر صورة لشخص أو أشخاص في مكان خاص، بغير رضاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة رقمية جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال.