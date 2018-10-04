الهلال والاتحاد يتنافسان على الزعامة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض فريقا الهلال والاتحاد مباراتي السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري في الفترة المقبلة وذلك لتعزيز العلاقات الرياضة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وستُقام المباراة الأولى في السوبر المصري السعودي بين ناديي الزمالك والهلال بعد غد السبت في مدينة الرياض، حيث تُقام المباراة على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بينما تُقام المباراة الثانية بين ناديي الزمالك والاتحاد في السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة، على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتنافس الهلال والاتحاد للفوز على نادي الزمالك، حيث يرغب كل فريق منهما في حصد اللقبين أمام نادي الزمالك، رغم أن البطولة ودية وغير مُعترف في أجندة الفيفا.

وكان نادي الزمالك استدعى 31 لاعبًا وذلك من أجل مواجهة نادي الهلال بعد غد السبت.

ويذكر أن النادي الأهلي المصري كان رُشح لخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام نادي الهلال ولكن الفريق المصري أصدر بيانًا طالب فيه بتعديل بعض مواعيد مبارياته للمشاركة في السوبر، مما جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي بين الهلال والزمالك والاتحاد.

ومن المنتظر عقد تكريم خاص من قبل الاتحاد السعودي للكرة، للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك والذي سيرأس بعثة الفريق الأبيض في السعودية.

ويذكر أن مباراة الزمالك والإسماعيلي تم تأجيلها في الدوري المصري بسبب مشاركة الفريق الأبيض في السوبر المصري السعودي.