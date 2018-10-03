الهلال يتفوق تهديفيًا على الأهلي والنصر بعد 4 جولات

المواطن - محمد سمعة

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عددا جيدا من الأهداف وذلك بعد مرور أربع جولات من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر حساب دوري بلس الرسمي على تويتر أن نادي الهلال أعلى الفرق تسجيلًا للأهداف بعد مرور أربع جولات حيث سجل عشرة أهداف بواقع أربعة أهداف في الشوط الأول وستة أهداف في الشوط الثاني.

أما نادي النصر فسجل ثمانية أهداف في المسابقة بواقع أربعة أهداف في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني.

أما النادي الأهلي فنجح في تسجيل سبعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأربعة أهداف في الشوط الثاني.

وسجل نادي الاتفاق سبعة أهداف بعد مرور أربع جولات، بينما سجل نادي التعاون سبعة أهداف أيضًا.

ويحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع جاره النصر والذي يملك نفس عدد النقاط.