الهلال يستحدث مركزه الرقمي .. والغفيلي مشرفًا عليه

الهلال يستحدث مركزه الرقمي .. والغفيلي مشرفًا عليه

2018/10/01
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

عيّن مجلس إدارة نادي الهلال، هاني الغفيلي في منصب المشرف العام على المركز الرقمي.

وكان مجلس إدارة الزعيم قرر استحداث المركز الرقمي في مقر النادي من أجل تطوير المنتجات الرقمية والموقع الإلكتروني بجانب تطوير المنصات الإلكترونية لدعم الجوانب التسويقية والإعلامية للهلال.

ويملك هاني الغفيلي خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ حيث سبق له تأسيس العديد من المواقع الإلكترونية ونال جائزة الملك سلمان كأفضل قيادي في عام 2015.

ويحمل هاني الغفيلي شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي والماجستير في الإعلام الإلكتروني، كما سبق له العمل كمستشار لوزير الإعلام.


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