الهلال يواصل التدريبات .. والفرج يدخل العيادة

المواطن - محمد سمعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجد اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في العيادة الطبية بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ مع المنتخب السعودي خلال فترة المباريات الدولية.

كما استمر الفرنسي بافيتيمبي جوميز والسوري عمر خربين ونواف العابد ومختار فلاتة في تنفيذ برامجهم التأهيلية وذلك للعودة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال خاض السبت ما قبل الماضي مباراة كأس السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد نادي الزمالك المصري وانتهت هذه المباراة بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف.

ويسعى الهلال للفوز على نادي الشباب وذلك من أجل تقاسم صدارة الدوري مع نادي النصر حيث يتواجد العالمي في الصدارة برصيد 15 نقطة.