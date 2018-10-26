الوالد قدم على وزارة الإسكان وتوفي فهل تتقدم الأسرة بطلب جديد؟

الوالد قدم على وزارة الإسكان وتوفي فهل تتقدم الأسرة بطلب جديد؟

2018/10/26
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن موقف الأسرة بعد أن توفي الوالد الذي قدم للحصول على منتج من وزارة الإسكان، موضحًا أنه لا يعلم هل يتقدم بطلب جديد أم أن الطلب القديم الخاص بالوالد المتوفى كافٍ؟

وتفاعلت الإسكان مع الاستفسار بالقول: نرجو منك عمل تسجيل جديد للوالدة ويوجد خانة مكتوب عليها أسبقية الطلب، نرجو منك الضغط عليها؛ لتتمكن الوالدة من أخذ طلب الزوج رحمه الله عليه، واستكمال باقي الإجراءات عبر الرابط التالي: هنا

وفي سياق متصل، أعادت الإسكان التذكير بأن منتجات الوزارة كالتالي: (فيلا – تاون هاوس – شقة – أرض منحة بدون مقابل مالي – قرض البناء الذاتي لمن يملك أرضًا – شراء وحدة جاهزة من السوق)، مضيفةً أنه يمكن ترتيب الرغبات للمنتجات، وفور توفر المنتج المناسب للمستفيد سيتم ترشيحه عليه.

 


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