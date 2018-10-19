اليانصيب الأمريكي.. مليار دولار لصاحب الحظ السعيد

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قفزت قيمة جائزة يانصيب (ميغا مليونز) الأمريكية إلى قرابة المليار دولار قبيل السحب المنتظر الجمعة لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق بالنسبة للجائزة، وثاني أعلى قيمة لجائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة بعد جائزة باوربول التي بلغت 1.586 مليار دولار ودُفعت في 2016.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز” قفزت قيمة الجائزة من 667 مليون دولار يوم الثلاثاء عندما لم يظفر أحد بالأرقام الستة المحظوظة، وسيجرى السحب على الجائزة اليوم الجمعة الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجري باوربول سحبًا منفصلًا، يوم السبت، على جائزة يانصيب قيمتها 430 مليون دولار.

وتبلغ القيمة الفورية لجائزة ميغا مليونز 548 مليون دولار لكنها يمكن أن ترتفع إلى 960 مليون دولار على أن تدفع على 29 عامًا.