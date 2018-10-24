اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

المواطن - واس

تراجع اليورو خلال تعاملات اليوم ، إلى أدنى مستوى منذ 20 أغسطس بعد وجود مؤشرات تفيد أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في المانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

وأظهر المسح الاقتصادي أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، وتجدر الإشارة إلى أن سعر العملة الأوروبية قد استقرت في مطلع تعاملات اليوم، ولكن نتائج المسح أدت للتراجع اليورو بنسبة 0.4 % لتصل إلى 1.1422 دولار.