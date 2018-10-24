اليوم.. طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

وأشارت صلة إلى أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، عبر منافذ ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء يوم غد، مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الجولة السابعة، كالتالي؛ الموحدة للعائلات والأفراد 30 ريالًا، الفضية 300 ريال، والذهبية 500 ريال.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال والاتحاد غدًا، برصيد نقطتين فقط، من التعادل في مباراتين والهزيمة في 4 لقاءات.