انطلاق مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأمريكا.. هذه أهدافه

المواطن - الرياض

تنظم رابطة العالم الإسلامي مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأمريكا، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2018.

ويأتي المؤتمر بشعار “العالم الإسلامي وأمريكا. مشتركاتنا أكثر..” بمشاركة 400 شخصية إسلامية وأمريكية.

ويستهدف المؤتمر تفعيل التعارف الحضاري بطريقة صحيحة، وتعزيز مفاهيم الأخوة الإنسانية، وترسيخ مشاعر التعايش البناء.

كما يستهدف المؤتمر إيضاح حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة، وتأكيد قدرة المسلمين على تنظيم الحوارات الحضارية، ودحض خطاب الكراهية والتطرف.