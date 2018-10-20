صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 36
التاريخ: 10 / 2 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 36 ) بتاريخ 29 / 2 / 1437 هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بأمر الملك.. إعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه
بأمر الملك.. إعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه
2018/10/20الساعة 1:03 صباحًا
- فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
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