باحث سعودي يطالب بمقاضاة المدخنين أمام الأطفال

المواطن - الرياض

طالب أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بمقاضاة من يدخن أمام الأطفال؛ وذلك للأضرار الخطيرة التي يسببها التدخين على صحة الطفل.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي: إنَّ أي شخص يحقّ له أن يقاضي من يدخن أمام أطفاله أو أي طفل دون ١٨ عامًا أو يشجع الطفل على التدخين أو يبيعه عليه أو يعرض عليه مشاهد تشجع التدخين.

واستند الباحث الخضيري في طلبه إلى بنود حماية الطفل من التدخين التي أقرتها وزارة العدل ضمن نظام حماية الطفل والتي تنص على:

– يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

– يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

– يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.