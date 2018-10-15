باختلاف الأديان.. من لبنان كلنا مع السعودية

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشفت قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي في تركيا وتآمر بعض الدول على المملكة، العدو من الصديق، وكشفت أيضًا معادن الشعوب العربية التي انتفضت عندما أساءت بعض الدول إلى المملكة، لتعلنها حاسمة “كلنا مع السعودية”.

وبعد وقوف الشعوب العربية وإعلان تضامنها مع المملكة ضد تآمر بعض الدول ووسائل الإعلام، تصدرت بيروت المشهد أمس الأحد، عبر وسم “من لبنان كلنا مع السعودية” والذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولًا في تويتر لبنان.

وقال نديم: “نقول رسالة إلى المملكة كلنا كعرب نقف معكم والله ينصركم يا رب”.

أما طوني مخلوف فكتب: “مملكة الخير، إلى المزيد من التطور التطور والانفتاح إن شاء الله، شدوا العزيمة ولا تلتفتوا إلى الكلاب النابحة”.

ومن جانبه، أكد عدنان مطر: “الوفاء لكم والعزة لكم والفداء لكم والتضحية لكم.. لبنان لا ينسى وقوفكم معه في أصعب المحن.. واليوم وجب علينا رد الجميل لكم”.

وشدد إبراهيم على أنه من الواجب على العرب جميعًا وليس اللبنانيين فقط الوقوف مع المملكة لما تقدمه من جهد كبير لجميع البلاد الإسلامية والعربية.

وغرد جورج بقوله: “حفظ الله قبلة المسلمين من كل شر وجعل كيد أعدائها في نحورهم وكلنا ندافع عنكم يا أهل السعودية”.

وفي سياق متصل، استنكرت جمعية “قل لا للعنف” اللبنانية في اجتماعها الدوري أمس الأحد الاستهداف التي تتعرض له المملكة والتهجم والتحريف للحقائق وتسويفها، مشددةً على ضرورة حذر الشعوب الحرة من الحملة المنظمة التي تستهدف المملكة.