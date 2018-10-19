بالأرقام.. التعليم يحقق تقدمًا ملحوظًا في تقرير التنافسية العالمي 2018

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، د. أحمد العيسى، أن المملكة حققت تحسنًا ملحوظًا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018.

ولفت العيسى إلى أن التعليم حقق تقدمًا واضحًا في التقرير، حيث حل في الترتيب الـ18 عالميًّا في متوسط العمر المتوقع في المدارس، والترتيب الـ20 عالميًّا في نسبة التلاميذ إلى المدرسين في الابتدائي، وأخيرًا مهارات الخريجين تقدمت من الـ60 عالميًّا في 2017 إلى الـ50 في 2018.

وفي وقت سابق، قدم العيسى الشكر والتقدير على الإنجاز الكبير والتحول الرائع للمشرفين على المبادرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم، ولكافة مسؤولي التحول الرقمي بالمدارس ولمنسقي التحول في إدارات التعليم ولكافة المشاركين في الميدان التعليمي.