بالأسماء.. 11 تطبيقًا مرخصًا فقط لتوجيه المركبات في المملكة

بالأسماء.. 11 تطبيقًا مرخصًا فقط لتوجيه المركبات في المملكة

2018/10/22
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت هيئة النقل العام قائمة تطبيقات توجيه المركبات المرخّصة في المملكة، موضحةً أن عددها يبلغ 11 تطبيقًا.

وأوضحت النقل العام أن هذه القائمة المحدثة تأتي موضحة التطبيقات الحاصلة على تراخيص سارية المفعول والمستجيبة لجميع الضوابط والاشتراطات المنظّمة لممارسة النشاط.

أما التطبيقات فهي: “أوبر، كريم، ماي تاكس، تو يو، سيف كاب، ليمو، كيان رحلة، جميل، ھلا كاب، مھرة، تاكسي فاي”.


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