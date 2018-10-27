بالتفاصيل.. وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- التخطيط (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

. مدير مكافحة الحريق (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحرائق، أو الهندسة العامة).

. مشغل لوحة تحكم (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. محلل- التسويق (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الصناعية).

. ممثل أعمال البوليمرات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الصناعية).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).