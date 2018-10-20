بالصور.. أمين وزارة التعليم يزور مدارس تعليم صامطة

المواطن - علي شيبان

قام أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم الدكتور سليمان الكريدا برفقة مدير عام التعليم بمنطقة جازات الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بزيارة عدد من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابعة لإدارة التعليم بمنطقة جازان في إطار جولته التفقدية بالمنطقة.

واطلع “الكريدا” خلال جولته لمدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي على سير العملية التعليمية في مدارس التعليم العام ومدارس التوأمة.

والتقى بعدد من قادة المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب مستعرضاً معهم الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه الميدان التعليمي في المدارس بشكل عام وفي مدارس الحد الجنوبي بشكل خاص والسبل الكفيلة بتوفير جميع الوسائل التي تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.

واستهل”الكريدا”جولته بزيارة مجمع تحفيظ ديحمة التعليمي غرب محافظة صامطة حيث أخذ جولة على مرافق المدرسة من فصول تعليمية للطلاب ومصادر للتعلم ومقر الهوايات والأنشطة الطلابية واطلع على البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب داخل المدرسة وقد أبدى إعجابه بما شاهد.

في غضون ذلك قام بجولة لثانوية ومتوسطة اللقية شرق محافظة صامطة حيث شاهد عرضا لمنجزات المدرسة بقاعة الاجتماعات ثم تفقد عدداً من الصفوف الدراسية وتجول على مرافق المدرسة شملت مصادر التعلم ومقر الأنشطة الطلابية والورشة الفنية والرقمية والمختبرات المدرسية والصالة الرياضية

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن هذه الزيارة تبرز اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالتعليم في المملكة وفي منطقة جازان خاصة أن بعضاً من مدارس تعليم جازان تقع على الحد الجنوبي مما يؤكد حرص وزارة التعليم على استمرار التعليم بهذه المدارس وتذليل كافة الصعوبات أمامها ودعمها ميدانياً من خلال الزيارات والالتقاء بقادتها ومعلميها مضيفاً أن التعليم بالحد الجنوبي حقق العديد من الانجازات من خلال طلابه ومعلميه ومدارسه وأن تحقيق هذه الانجازات والجوائز جاء بعد توفيق الله تعالى بسبب الرعاية والدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة – رعاها الله – والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان وبجهود مشكورة من وزارة التعليم التي وفرت جميع الاحتياجات لمدارس ومكاتب التعليم بالحد الجنوبي مقدما شكره لأمين وزارة التعليم على هذه الزيارة الكريمة للمنطقة.